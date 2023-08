ROMA (ITALPRESS) – “Con i sindaci bisogna dialogare e confrontarsi sempre. Il ministro Piantedosi lo fa ogni giorno efficacemente. La leale collaborazione è fondamentale, questo chiediamo ai prefetti”. E’ quanto dichiara il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni intervistato da ‘La Verità’.

“L’accoglienza non va fatta sopra la testa dei sindaci”, spiega l’esponente di governo. “Ma è in atto – prosegue – una campagna di propaganda e di strumentalizzazione da parte della sinistra inaccettabile, si mettano d’accordo tra sindaci e vertici nazionali del Pd”.

“I dirigenti nazionali della sinistra – aggiunge Molteni – vogliono più accoglienza, illimitata e diffusa, e più missioni in mare per avere più sbarchi, vogliono le porte aperte. Biffoni mi deve spiegare – prosegue – come mai quando quattro mesi fa il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, i governatori del Pd, la Toscana, l’Emilia e la Puglia, non hanno dato la loro adesione, dicendo che l’immigrazione non può essere gestita come un tema emergenziale. Biffoni ora dice che la situazione è al collasso, al tracollo. Ma delle due l’una. Se c’è il rischio di un collasso perchè non aderire allo stato di emergenza? In un momento così complesso i governatori della sinistra si sfilano dall’intesa sullo stato di emergenza che consentirebbe una gestione più efficace ed efficiente”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

