Migranti, Metsola ricorda le vittime del naufragio di Lampedusa

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Oggi sono 10 anni dal naufragio di Lampedusa. Una terribile tragedia che costò la vita a oltre 360 persone. E la triste verità è che il naufragio dei migranti del 2013 non è stato una tragedia isolata. Le recenti emergenze a Lampedusa, così come in altri paesi vicini, servono a ricordare che la migrazione è la sfida della nostra generazione". Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, intervenendo in Aula durante la Plenaria di Strasburgo. sat/gsl (Fonte video: Parlamento Europeo)