ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio Europeo dovrà esprimere segnali ambiziosi di un’Europa capace di difendere imprese e cittadini, tema centrale, soprattutto grazie all’impegno italiano sarà quello delle migrazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula della Camera in vista del consiglio europeo del 29 e 30 giugno. Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia “a stroncare il disumano traffico di esseri umani che continua a mietere vittime nel Mediterraneo”.

“Anche il prossimo Consiglio europeo ha in agenda delle sfide prioritarie per l’Unione: l’aggressione all’Ucraina, l’economia, la difesa, la migrazione. Non è mutata la complessità della fase che l’Europa sta vivendo”, ha sottolineato Meloni. “La sicurezza in tutti gli ambiti, anche quello sociale, rimane la priorità del nostro lavoro quotidiano”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).