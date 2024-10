Migranti, Meloni “Non sono i giudici a stabilire se un Paese è sicuro”

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) - "Penso che la decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale, lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, commentando la decisione della sezione Immigrazione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei migranti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania. "A colpire è il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico", ha sottolineato. "La questione non è l'Albania" ma "è molto più ampia perché i giudici dicono che non esistono Paesi sicuri. Il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato", ha aggiunto. "Spero che mi si dica anche poi come si risolvere" e "come si gestisce l'ordine pubblico", ha aggiunto. "Troverò una soluzione anche a questo problema, perderemo ancora del tempo, ma ho già convocato il Consiglio dei Ministri lunedì anche per risolvere perché intendo andare avanti: gli italiani mi hanno chiesto di fermare l'immigrazione illegale, farò del mio meglio per limitarla. Mi dispiace che, in un momento nel quale tutta l'Europa guarda con interesse a qualcosa che sta facendo l'Italia, noi tentiamo di metterci da soli bastoni tra le ruote, ma è un tema che si risolverà presto". sat/mrv (fonte video: Presidenza del Consiglio)