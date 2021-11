ROMA (ITALPRESS) – “E’ sconcertante quanto avviene in più luoghi ai confini dell’Unione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Siena.

“E’ sorprendente – aggiunge – il divario tra i grandi principi proclamati e il non tenere conto della fame e del freddo cui sono esposti esseri umani ai confini dell’Unione”.

(ITALPRESS).