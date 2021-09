CATANIA (ITALPRESS) – Deteneva migliaia di file pedopornografici conservati nei suoi dispositivi. Con l’accusa di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, la polizia di Catania, su delega della Procura distrettuale etnea, ha arrestato in flagranza un 35enne, residente a Messina. L’indagine della Postale di Catania ha tratto origine da una segnalazione inviata dagli organi investigativi degli Stati Uniti al servizio polizia postale di Roma, poi trasmesso per competenza alla Postale etnea. Le indagini informatiche hanno condotto all’identificazione dell’indagato che, utilizzando piattaforme online estere, divulgava immagini di pornografia minorile, anche con vittime in età infantile. Le prove raccolte hanno così permesso all’autorità giudiziaria di emettere un apposito provvedimento di perquisizione personale e informatica.

La perquisizione, eseguita dalla Polizia postale di Messina, ha messo in evidenza la detenzione da parte dell’uomo di migliaia di file pedopornografici. Il 35enne è stato così arrestato in flagranza e posto ai domiciliari.

(ITALPRESS).