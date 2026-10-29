Midiri “Sempre più ricco il dialogo tra Università e mondo dell’impresa”

PALERMO (ITALPRESS) - "Per noi è una giornata di festa reale, perché questo percorso vuole vedere i nostri ragazzi sempre più collegati al mondo del lavoro. Non si celebra solo un titolo di studio, ma un titolo di studio in grado di creare capacità occupazionali corrette. I dati Almalaurea in questo senso ci confortano, perché le persone trovano lavoro nel 75% dei casi entro il primo anno e nel 95% dei casi entro il secondo: questo significa che il titolo di laurea preso nella nostra Università è spendibile. Il messaggio che vorremmo trasmettere ai nostri ragazzi è che non li vogliamo abbandonare: i partecipanti al Graduation Day tra l'altro si iscriveranno alla Fondazione Alumni, che offrirà una serie di opportunità, occasioni e incontri di lavoro che dovrebbero facilitargli l'inserimento nel mondo occupazionale". Così il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, a margine del tradizionale Graduation Day, svoltosi al campus di viale delle Scienze e suggellato, sul modello americano, dal lancio collettivo del tocco. L'obiettivo, aggiunge il rettore, è "tentare di creare una connessione che duri nel tempo e permetta ai nostri ragazzi di trovare il lavoro che cercano a casa nostra: dobbiamo insistere sul fatto che si può andare fuori, ma si deve tornare per portare quanto imparato fuori e fare della Sicilia una terra di eccellenza. Serve una connessione ancora migliore con il mondo del lavoro: questo già è parzialmente avvenuto, in quanto i nostri tirocini avvengono in fase pre laurea con la partecipazione delle aziende, ma sarebbe interessante che si mettesse in atto un sistema di defiscalizzazione per chi assume. Questo, insieme all'aumento degli stipendi, costituisce un ingrediente di successo sicuro: nessun ragazzo ha il piacere di dover lavorare per forza a Milano con uno stipendio da 1.500 per vivere in una condizione personale e familiare non sufficiente. La Sicilia ha mezzi e strumenti, ora abbiamo bisogno dei cervelli". xd8/vbo/azn