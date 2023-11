Midiri “Palermo merita una posizione in chiave europea, fare squadra”

PALERMO (ITALPRESS) - “Dobbiamo immaginare un lavoro di collaborazione ampio che veda enti che insieme partecipano a un processo di cambiamento. Questa città deve fare un salto di qualità, ce lo chiede l’Europa. Manca un ragionamento di squadra. E’ arrivato il momento che gli enti inizino a parlarsi, scambiandosi informazioni e avere un progetto di visione comune”. Così il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine del convegno “Servizi pubblici del sud Italia. Focus su Regione Siciliana e Città Metropolitana di Palermo”, presso la storica officina del gas di AMG Energia nel palermitano. “I nostri ragazzi sono il futuro, se non diamo loro la possibilità di crescere in una città che sia attrezzata, moderna, pulita, illuminata e con i servizi funzionanti neghiamo loro la possibilità di dire che questa città abbia dei servizi. Questa città merita una posizione in chiave europea chiara e definita”. Poi sul rapporto università-comune: “Non sono due enti staccati, sono confinanti e integrati. Vedere cosa succede attorno ai plessi universitari diventa un importante esercizio per migliorare illuminazione, servizi e sicurezza. Già solo questo dato cambia e trasforma la città, che inizia a essere popolata da studenti in un ambiente favorevole dà un’immagine migliorativa della città, che verrà percepita anche dagli altri cittadini”. xd6/vbo/gtr