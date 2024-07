Midiri “Palazzo Steri ha un patrimonio artistico unico al mondo”

“Palazzo Steri ha un patrimonio artistico monumentale unico al mondo. Il restauro delle carceri è parte integrante di un intervento più ampio, con cui si mette definitivamente in sicurezza il degrado progressivo dei graffiti che stava causando un danno irreversibile: oggi abbiamo creato una dimensione ipertecnologica di controllo e monitoraggio delle condizioni di temperatura e umidità, insieme a un contingentamento dei visitatori. Il mantenimento di opere così importanti è un atto fondamentale per l’ateneo nell’ambito della terza missione”. Così il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, a margine della presentazione degli interventi per il rilancio del patrimonio monumentale di Palazzo Steri. xd8/vbo/gtr