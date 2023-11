Midiri “Buone pratiche sostenibili all’Università di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'appuntamento di oggi è il punto di partenza di un bel progetto", così il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, a margine dell'incontro “I giovani e l’Agenda ONU 2030: Focus group sulla sostenibilità”. L’iniziativa è organizzata dal network di associazioni universitarie per la promozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, University for SDGs, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. "Il centro per la sostenibilità - aggiunge Midiri - cammina con passo spedito, mentre sulla cultura c'è ancora lavoro da fare: il nostro obiettivo è scendere di livello anagrafico, entrando nei licei e proponendo percorsi formativi che riguardino proprio la sostenibilità ambientale. In questo modo i ragazzi dopo il diploma saranno in grado di affrontare corsi di laurea adeguati e in tal senso abbiamo avviato il dialogo con l'ufficio scolastico regionale". Midiri sottolinea poi il ruolo di primo piano occupato dall'Ateneo palermitano nell'affrontare un insieme di pratiche sostenibili: "Stiamo trasformando buona parte delle nostre forniture energetiche in chiare di fotovoltaico e introducendo il concetto dell'uso di plastica intelligente. Sono comportamenti costanti nella vita quotidiana: i nostri ragazzi capiscono che non sono solo pratiche accademiche, ma buone prassi per la vita cittadina". xd8/vbo/gtr