Michelin dopo 2 anni di test fa evolvere la sua soluzione di pneumatico connesso Track Connect, allargandone il raggio di utilizzo. L’app, che costituisce il cervello del sistema, è ora disponibile in 3 modalità: la modalità Amatore, accessibile a tutti e utilizzabile indipendentemente dal tipo di pneumatico, la modalità Esperto, per i possessori di auto sportive che amano partecipare a Track Days cercando di migliorare le proprie performance ed il piacere di guida e, infine, la modalità Motorsport, per i piloti di rally (prossimamente anche per utilizzo in pista). Quest’ultima soluzione è presente in primo equipaggiamento sulla nuova Renault Clio Rally. Le modalità Esperto e Motorsport necessitano del kit Michelin Track Connect e di pneumatici Michelin connessi.

Fedele al proprio DNA, il Gruppo persegue l’ambizione di una mobilità connessa più sostenibile e accessibile al maggior numero possibile di persone, offrendo esperienze di guida migliori su circuito o nelle competizioni rally, con o senza pneumatici connessi, grazie all’estensione della sua soluzione Michelin Track Connect. Pioniera in materia di pneumatici connessi, Michelin ha messo in commercio questa innovazione tecnologica a marzo 2018.

Affidabile strumento che accompagna il pilota, la soluzione Track Connect per pneumatici connessi analizza costantemente l’evoluzione della pressione delle coperture e fornisce al conducente consigli e raccomandazioni sulla loro gestione.

Composta da pneumatici Michelin in cui sono stati installati sensori, un ricevitore Bluetooth e una App per smartphone che fornisce informazioni e consigli, la soluzione Track Connect è stata pensata principalmente per gli amanti dei track days.

Utilizzabile indipendentemente dal tipo di pneumatici, la modalità Amatore fa la sua comparsa nell’ultima versione dell’applicazione Michelin Track Connect. In questa modalità è possibile: registrare i tempi sul giro e le velocità, così come l’evoluzione delle pressioni tra la partenza e la fine, misurandole manualmente;

analizzare nel dettaglio le proprie sessioni grazie alla modalità “Replay”; condividere i propri risultati con la community di appassionati e sui social; confrontare la propria performance con quella di altri driver; invitare altri appassionati a partecipare a nuove sfide Con l’acquisto di pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 Connect, insieme al kit Michelin Track Connect composto da 4 sensori e un ricevitore Bluetooth, i proprietari di auto sportive possono accrescere il piacere di guida in pista. Oltre alle funzioni presenti nella modalità Amatore, la modalità Esperto di Michelin Track Connect permette di: controllare in tempo reale l’evoluzione delle pressioni e della temperatura dei propri pneumatici;

beneficiare di consigli per migliorare i tempi sul giro, in base al veicolo, il circuito e le condizioni metereologiche.

Attraverso questi consigli su pressioni e temperature fornite dall’applicazione, la modalità Esperto della soluzione MICHELIN Track Connect permette di ottimizzare il comportamento della propria vettura, al fine di ottenere un maggiore piacere di guida e migliori tempi sul giro. Inoltre, anche l’usura dei pneumatici e la costanza delle prestazioni su circuito vengono migliorate, ad esempio con un guadagno di 7,40 secondi (2) dopo una serie di 15 giri consecutivi. Da sempre Michelin utilizza le competizioni come un laboratorio di sviluppo. Così, a novembre 2019, nell’ambito del Campionato FIA Formula E, Michelin ha lanciato il primo pneumatico da competizione connesso, già equipaggiato da sensori integrati: il Michelin Pilot Sport con Michelin Track Connect. ggi, i piloti di rally amatori e professionisti hanno ugualmente accesso a una soluzione di pneumatico connesso, grazie a Michelin Track Connect in modalità Motorsport, combinato con il kit composto dal ricevitore Bluetooth e dai sensori e l’acquisto di pneumatici Michelin da competizione, già predisposti per la connessione.

