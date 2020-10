TORINO (ITALPRESS) – E’ grande una volta e mezzo piazza Vittorio Veneto, o quanto il centro fieristico del Lingotto. E’ alto quanto un Airbus 320, e può contenere fino a 430.000 pneumatici. Sono questi i numeri da record del nuovo Europea Distribution Center che Michelin Italia ha realizzato alle spalle della sua sede italiana in corso Romania a Torino. Il nuovo polo logistico andrà a sostituire quello realizzato nel 1972, e sarà uno dei due presenti in Italia, l’altro si trova a Roma. Di qui in 24 ore i pneumatici arrivano in tutt’Italia, solo per le isole serve un giorno in più. “Dal 2016 abbiamo investito in Italia 308 milioni, di cui 43 per la logistica, riducendo dal 2005 del 50% il nostro footprint ambientale. Anche questo nuovo centro logistico garantirà risparmi del 42% nei consumi termici, e del 44% nei consumi elettrici”, ha spiegato Simone Miatton, ad di Michelin Italia. Pronta da alcuni mesi, la struttura è stata inaugurata solo oggi per gestire al meglio la coesistenza con le restrizioni dovute al Covid-19. Qui arriveranno i pneumatici dagli stabilimenti italiani di Cuneo e Alessandria, ma anche dagli altri Paesi europei ed extraeuropei dove la casa francese è presente.

La presenza di Michelin a Torino è storica, e risale al 1906. Quello fu anche il primo impianto del Bibendum fuori dalla Francia. “Oggi siamo il primo produttore di pneumatici in Italia, con una capacità produttiva installata di 14 milioni di pezzi, e diamo lavoro a 3.800 persone. 164 lavorano qui”, ha spiegato ancora Miatton. L’impianto sarà operativo 24 ore al giorno dal lunedì al venerdì, per servire gli oltre 2.000 rivenditori del gruppo. L’intero edificio, che Michelin affitta da Techbau, è stato realizzato senza consumare suolo su un’area industriale bonificata e riconvertita, senza sottrarre nessuna area al verde o all’agricoltura.

L’area era già industrializzata, e partendo dalle demolizioni dei fabbricati preesistenti, sono stati riutilizzati i materiali edili, evitando una parte importante delle emissioni. In questo spazio, si è creata così una capacità di movimentazione di 150.000 tonnellate/anno, vale a dire quasi 16 milioni di pneumatici vettura e 12.500 camion che transitano dal magazzino per servire tutto il nord Italia, dal Piemonte al Friuli-Venezia Giulia, fino a Emilia-Romagna e Toscana.

Il resto della penisola è invece servito dall’altro European Distribution Center Michelin di Pomezia, in provincia di Roma. Situato in un’area densamente industrializzata, proprio di fronte all’Iveco, Michelin ha deciso di investire per rendere più gradevole l’impatto visivo del centro logistico dando mandato a 15 street artists torinesi, di realizzare un murale lungo i 300 metri. Sono rappresentati i valori di Michelin: la tecnologia, l’uomo e la natura. Il futuro vedrà Michelin Italia migrare dall’attuale sede per qualche mese, in attesa che anche l’attuale palazzina uffici sia ricostruita, all’interno di un masterplan che il Comune sta progettando sull’area. Nell’immediato invece il gruppo prevede della assunzioni negli stabilimenti italiani. “Qui abbiamo delle belle prospettive, perchè in Italia svilupperemo i pneumatici di nuova generazione, in grado di offrire un futuro radicalmente diverso in questo settore. Una rivoluzione che nascerà in Italia” ha concluso Miatton.

(ITALPRESS).