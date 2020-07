MILANO (ITALPRESS) – Numerose e importanti novità da Michelin per gli appassionati delle due e delle quattro ruote. Un nuovo pneumatico semi-slick per le auto, più performante e pronto per essere connesso grazie alla soluzione Michelin Track Connect e ben quattro nuovi pneumatici moto, per un utilizzo che va dal 100% pista al 100% strada. In particolare, Michelin Pilot Sport Cup2 R (R per Racing) è un pneumatico sviluppato su misura con i più prestigiosi costruttori di veicoli come Porsche e Ferrari, per soddisfare i bisogni dei piloti più esperti di queste vetture ultra performanti, che cercano la prestazione più estrema su circuito. Omologato per l’utilizzo stradale, il Michelin Pilot Sport Cup2 R massimizza l’aderenza su pista asciutta e fornisce al pilota un elevatissimo livello di grip, che gli consente di affrontare le curve a velocità ancora più elevate. Per rendere possibile questo tipo di prestazioni, gli ingegneri di Michelin hanno utilizzato per il nuovo Michelin Pilot Sport Cup2 R una mescola fortemente orientata all’aderenza, presa direttamente dal catalogo delle mescole utilizzate nel mondo del motorsport.

Il nuovo battistrada del Michelin Pilot Sport Cup2 R è particolarmente sviluppato per condizioni di pista asciutta.

Il numero di intagli è stato ridotto sulla spalla esterna del pneumatico e i canali centrali sono diventati più stretti, irrigidendo il pneumatico affinchè potesse supportare il guadagno in aderenza e migliorare la precisione di guida. Di conseguenza, la superficie di contatto del pneumatico al suolo è aumentata di circa il 10% rispetto al Pilot Sport Cup2.

Per le due ruote, invece, commercializzando contemporaneamente non una, ma quattro nuove gamme di pneumatici, quest’anno Michelin rinnova completamente la sua offerta sportiva con i nuovi pneumatici Michelin Power. Nuovi prodotti che vanno da un uso stradale al 100% ad un so esclusivo in pista: Michelin Power 5, Michelin Power GP, Michelin Power Cup, Michelin Power Slick.

Il pneumatico Michelin Power 5 è destinato principalmente ai possessori di moto sportive e naked che ne fanno un uso intenso ed esclusivo su strada. Il chilometraggio e l’aderenza in tutte le condizioni, in particolare sul bagnato, una buona trazione e un comportamento rassicurante in frenata fanno parte delle loro esigenze. Il pneumatico Michelin Power 5, oltre ad essere ottimo sull’asciutto, è eccellente sul bagnato.

Il pneumatico Michelin Power GP è destinato ai motociclisti che utilizzano la moto su strada in maniera sportiva e che frequentano occasionalmente il circuito, ad esempio durante i track day o i corsi di guida. Michelin Power GP offre un ottimo equilibrio fra aderenza e durata quali che siano le condizioni d’utilizzazione. Il pneumatico Michelin Power Cup è concepito per un utilizzo prevalente in pista, ma è omologato per l’uso stradale. Molto veloce sul giro singolo, è anche molto costante nei tempi, come nel caso di un utilizzo in due sessioni, ognuna da 10 giri consecutivi. Una caratteristica che soddisferà i frequentatori assidui delle piste. Il pneumatico Michelin Power Slick è concepito esclusivamente per l’utilizzo in pista e non è quindi omologato per la circolazione su strada. Si rivolge agli appassionati e assidui frequentatori dei circuiti. Molto veloce sul giro singolo, è anche molto costante nei tempi, come nel caso di un utilizzo in due sessioni, ognuna da 10 giri consecutivi. Facile e immediato da utilizzare, non richiede settaggi specifici della moto. Inoltre, dato che il tempo di warm-up è estremamente rapido, non richiedono l’utilizzo sistematico di termocoperte.

