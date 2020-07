La collaborazione tra Michelin ed Euromaster per promuovere la sicurezza prosegue e lo fa regalando una polizza salute a tutti coloro i quali, entro il 31 luglio, acquisteranno 4 pneumatici Michelin estivi o all season per auto, Suv e trasporto leggero, oppure 2 pneumatici Michelin moto, presso uno dei 214 centri di servizio Euromaster presenti in Italia. La polizza, sottoscritta con Reale Mutua, prevede una diaria da ricovero di 80 euro erogata a seguito di ricovero per malattia o infortunio presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, che comporti più di 2 pernottamenti, per un massimo di 20 pernottamenti durante i 6 mesi di copertura. Questa promozione, denominata “Drive Safe. Stay Safe”, è un ulteriore tessera al mosaico di iniziative realizzate da Michelin ed Euromaster a favore della sicurezza, che ha visto nei mesi di aprile e maggio il supporto ai mezzi di soccorso di Croce Rossa Italiana, Asl, Anpas e Confederazione della Misericordie d’Italia. L’iniziativa, che prevedeva la riparazione o la sostituzione gratuita di pneumatici alle ambulanze in caso di foratura o danneggiamento, ha permesso di supportare circa il 90% del trasporto sanitario nel nostro paese allo scopo di garantire la mobilità dei mezzi di soccorso.

