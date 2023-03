Miccichè “Sull’innovazione le imprese hanno cambiato passo”

"Negli ultimi anni le aziende italiane hanno capito che la competitività si basa anche sulla capacità di investire prima in metodologie produttive e poi in conseguenti servizi e prodotti che possano essere sostenibili nel tempo". Lo ha detto Gaetano Miccichè, presidente di Engineering e della divisione IMI Corporate & Investment di Intesa Sanpaolo, intervistato da Claudio Brachino per Italpress €conomy. xi2/sat/gsl