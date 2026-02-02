Miami domina Chicago nella notte Nba, Lakers ko ma per LeBron record All Star

ROMA (ITALPRESS) – Successi agevoli per Boston, Detroit e Miami nella notte Nba, i Lakers cadono al Madison Square Garden e OKC passa a Denver, Toronto piega Utah e Washington batte Sacramento.

Boston domina in casa contro Milwaukee. Al TD Garden finisce 107-79 per i Celtics con un Jaylen Brown da 30 punti e 13 rimbalzi in 29 minuti sul parquet. Soli due giocatori in doppia cifra per i Bucks: Ryan Rollins ultimo a mollare con 25 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Simone Fontecchio parte in quintetto e Miami asfalta Chicago 134-91: 2 punti, 7 rimbalzi e 4 assist in 18 minuti in campo per l’ala azzurra, che chiude con un super +24 di plus/minus. Successo ampio anche per i Pistons, che rifilano un pesante 130-77 a Brooklyn. In doppia doppia sia Jalen Duren (21 punti+12 rimbalzi) che Cade Cunningham (18 punti+12 rimbalzi). I Los Angeles Lakers cadono al Madison Square Garden. Passano i Knicks 112-100, nonostante un Luka Doncic da 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. New York si aggrappa a OG Anunoby (25 punti) e a Landry Shamet, decisivo con 23 punti in uscita dalla panchina. LeBron James si consola con la chiamata, anche se fra le riserve, per l’All Star Game del 15 febbraio: 22esima partecipazione di fila, col Prescelto che a 41 anni migliora il suo record per numero totale di convocazioni e per selezioni consecutive.

“Poter essere un All-Star significa molto per la mia famiglia, per le persone che hanno seguito la mia carriera, per i miei tifosi. È sempre gratificante essere ricompensato per il lavoro che fai”, il suo commento. Oklahoma vince sul parquet di Denver 121-111. Mvp Shai Gilgeous-Alexander con 34 punti e 13 assist, 16 punti, 7 rimbalzi e 8 assist per Nikola Jokic, ma i Nuggets devono arrendersi ai campioni Nba in carica. San Antonio doma Orlando in casa 112-103 con 25 punti e 8 rimbalzi per Victor Wembanyama e 16 per Devin Vassell. Successo a domicilio per Cleveland, che vince 130-111 a Portland. Super Jarret Allen con 40 punti e 17 rimbalzi. Bene in trasferta anche i Clippers, che sconfiggono Phoenix 117-93 con un Kawhi Leonard da 25 punti e 8 rimbalzi. Toronto la spunta su Utah in casa: 107-100 per i Raptors, grazie ai 60 punti combinati dal terzetto Barrett-Ingram-Mamukelashvili. Jazz ko nonostante i 27 punti di Lauri Markannen. Sacramento si arrende a Washington in trasferta. I Wizards la spuntano 116-112 mandando ben sei giocatori in doppia cifra. Non bastano ai Kings i 35 punti di Zach LaVine e i 32 di DeMar DeRozan per evitare la nona sconfitta consecutiva.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).