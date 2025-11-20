Mi fa un baffo il gatto nero Festival, si chiude il sipario con tanti vincitori

ROMA (ITALPRESS) - Al Teatro della Croce Rossa italiana di Roma, è andata in scena la V edizione del "Mi fa un baffo il gatto nero Festival", la kermesse pronta a scardinare le false credenze contro l’ignoranza e la superstizione. Il 14 e 15 novembre il pubblico ha dato vita a una importante campagna di sensibilizzazione dedicata al valore dell’inclusione, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa italiana, della Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato. Il festival, che si realizza grazie al sostegno di realtà leader come la PetStore Conad e la Vitakraft, è stato organizzato dall’associazione Pet Carpet e ideato dalla giornalista Federica Rinaudo che ne segue anche la direzione artistica. La conduzione del comico Andrea Rivera con la cagnolina Grace, i clown dottori di “Comici Camici” e la stessa Rinaudo, e la regia firmata da Vittorio Rombolà, sono stati al centro delle due serate ricche di performance. mgg/fsc/mrv