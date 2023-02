Mettevano in circolazione banconote false, 19 arresti a Napoli

Mettevano in circolazione banconote false, 19 arresti a Napoli

I carabinieri hanno sgominato a Napoli un'associazione per delinquere finalizzata alla vendita e messa in circolazione di banconote in euro contraffatte. Ordinanza di misure cautelare con nove persone arrestate, dieci ai domiciliari e 5 divieti di dimora. pc/gtr