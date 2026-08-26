Metsola “L’Europa non sarà una semplice spettatrice nella corsa globale all’intelligenza artificiale”

RIMINI (ITALPRESS) – “L’Europa non sarà una semplice spettatrice nella corsa globale all’intelligenza artificiale. Possiamo competere. Dobbiamo competere. E l’Italia ne è un eccellente esempio”. A dirlo è la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al Meeting di Rimini.

“Ma la questione va oltre la crescita economica e la competitività. L’Europa deve svolgere il proprio ruolo nella corsa globale all’intelligenza artificiale perché è in grado di dare un’anima a questo dibattito. La nostra prospettiva non è né americana né cinese. Ed è una prospettiva di cui il mondo ha bisogno“, spiega.

“Non temo queste sfide. Anzi mi entusiasmano le possibilità che aprono. Ma ciò riguarda la nostra società e il modo in cui vivremo, lavoreremo e costruiremo il nostro futuro. Di fronte a questa rivoluzione tecnologica non possiamo dimenticare chi siamo”, conclude.

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