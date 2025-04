Metsola “Il Papa era la voce dei dimenticati, onoriamone l’eredità”

ROMA (ITALPRESS) – “Con profonda tristezza mi unisco a milioni di persone di tutto il mondo nel piangere la scomparsa di Papa Francesco. Ho avuto il privilegio di incontrarlo lo scorso ottobre e quella conversazione rimarrà per sempre nel mio cuore. Abbiamo parlato di pace, speranza e dell’urgenza di rimettere l’umanità al centro di ogni azione. Non dimenticherò mai il suo sorriso luminoso e contagioso, capace di toccare il cuore di chiunque incontrasse”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervistata dal direttore del Tg2, Antonio Preziosi per il Tg2 Post.

“Papa Francesco ha detto che la pace richiede un impegno quotidiano. Allora mentre piangiamo la sua scomparsa, onoriamo la sua eredità portando con noi questa saggezza nelle nostre parole e nelle nostre scelte”, aggiunge.

“Sabato parteciperò ai funerali del Papa non solo come presidente del Parlamento, ma anche come cattolica e come una delle tante persone toccate per sempre dalla sua vita. Noi lo chiamiamo il Papa del popolo, era più di un leader spirituale, era una voce per coloro che troppo spesso vengono dimenticati, anche per la giustizia. Seguiremo per sempre il suo esempio”, ha detto ancora Metsola.

