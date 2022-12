ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo visitato con il ministro Salvini il cantiere della stazione Colosseo della Metro C, un gioiello tecnologico. Stiamo andando avanti bene ed è stata molto importante la conferma del finanziamento per il completamento di tutta la tratta, che dà certezza ed aiuterà anche ad accelerare i tempi di questa infrastruttura fondamentale. Questa sarà la stazione più importante e più bella del mondo, davvero un capolavoro di ingegneria”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in visita al cantiere dei Fori Imperiali della metro C, insieme con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

La stazione di “Porta Metronia dovrebbe entrare in funzione nell’ottobre del 2024 e questa (la stazione Colosseo, ndr) all’inizio del 2025, con la piena operatività da febbraio”, spiega. “Adesso al lavoro per rispettare i tempi e avviare la realizzazione di Venezia e di tutta la tratta della metro C fino a Farnesina. La stazione Farnesina, un salto di qualità fondamentale per il trasporto su ferro a Roma e per la mobilità sostenibile – ha aggiunto -. Bisogna essere rapidi nella realizzazione delle infrastrutture: quest’opera ha già avuto troppi ritardi in passato e adesso dobbiamo correre e concludere nei tempi previsti”.

“Questo diventerà un museo a cielo aperto, oltre che a togliere traffico, inquinamento e a superare i signori del No. Se ascoltassimo loro, non si farebbero la metropolitana, la Tav, il Ponte di Messina, il Mose di Venezia. Non si farebbe nulla. Per i prossimi cinque anni il mio obiettivo è sbloccare, finanziare, velocizzare, modernizzare e disinquinare”, ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in visita al cantiere della metro C a Roma, ringraziando “centinaia di operai, tecnici, ingegneri e maestranze che stanno facendo una cosa incredibile”.

Foto ufficio stampa ministero Infrastrutture e Trasporti

(ITALPRESS).

