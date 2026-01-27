Metal detector nelle scuole, Piantedosi: “A breve una direttiva condivisa con Valditara”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando e credo che in queste ore, domani al massimo, usciremo con una direttiva condivisa con il ministro Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite a “Cinque minuti” su Rai1, sui controlli nelle scuole con i metal detector.

“Significherà che su richiesta dei dirigenti scolastici, quindi nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, insieme ai prefetti si potrà decidere di fare dei controlli nelle scuole, davanti alle scuole, all’ingresso delle scuole in relazione a questo fenomeno che abbiamo registrato essere crescente dell’utilizzo dei coltelli da parte dei ragazzi”, ha spiegato il ministro. “Potrà essere fatto a sorpresa quando sarà richiesto dai dirigenti scolastici. Ovviamente resta fermo che se ci sono problemi di commissioni di reati, quindi indagini giudiziarie, quindi su disposizione dell’autorità giudiziaria potrà essere fatta in maniera anche diversa”, ha concluso.

