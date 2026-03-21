Mestre si colora con il percorso poetico “Trame di Parole – La forza della Grazia”

VENEZIA (ITALPRESS) – Un percorso poetico e culturale, accessibile e inclusivo, ha animato questo pomeriggio il contesto urbano di via Caneve, a Mestre. Qui, in occasione della Giornata mondiale della poesia, si è svolta l’iniziativa culturale diffusa “Trame di Parole – La forza della Grazia”, inserita nel palinsesto “Marzo Donna 2026” del Comune di Venezia, alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano. Promossa dall’associazione “Via Caneve il Borgo”, l’iniziativa ha trasformato la strada in uno spazio urbano dedicato alla poesia femminile, offrendo alla cittadinanza un’occasione di partecipazione e riflessione condivisa.

Attraverso letture ad alta voce ospitate sulle “panchine gentili” collocate lungo il percorso, il progetto ha valorizzato il contributo e lo sguardo delle donne, superando stereotipi e promuovendo una narrazione più ampia e consapevole del femminile. Determinante il coinvolgimento del tessuto commerciale locale: oltre una ventina tra commercianti e artigiani hanno aderito all’iniziativa, contribuendo ad arricchire l’area con esposizioni e prodotti artigianali.

“Un sentito ringraziamento a tutti i commercianti e gli artigiani che hanno scelto, per il primo anno, di sostenere e promuovere questa iniziativa, inserita nel palinsesto di Marzo Donna 2026”, ha dichiarato la presidente Damiano, portando i saluti dell’Amministrazione comunale.

“Dal 2015 – ha aggiunto – Marzo Donna è cresciuto progressivamente, ampliando la rete di partecipazione sul territorio. protagonisti attivi nell’organizzazione di un’iniziativa, dimostrando un forte senso di comunità. Per tutto il mese di marzo le vetrine dei negozi hanno ospitato componimenti poetici e oggi, in occasione della Giornata mondiale della poesia, celebriamo insieme un momento di bellezza e condivisione. L’auspicio è che questa prima edizione possa rappresentare un laboratorio per il futuro. Il Comune continuerà a sostenere queste attività, favorendo la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative capaci di arricchire ulteriormente il tessuto culturale cittadino”.

In seguito all’intervento della presidente Damiano, tre poetesse del territorio si sono alternate nella lettura di alcuni componimenti poetici, offrendo al pubblico un momento di intensa partecipazione e condivisione. In parallelo, due pittrici locali hanno realizzato dal vivo altrettante opere pittoriche, ispirate alle figure femminili evocate durante le letture. Un dialogo tra parola e immagine che ha arricchito ulteriormente il percorso, restituendo alla comunità un’esperienza culturale corale, capace di intrecciare linguaggi espressivi diversi nel segno della valorizzazione del femminile.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).