VENEZIA (ITALPRESS) – Ritorna a Venezia Mestre Book Fest, il festival promosso e organizzato da Comune di Venezia e Confcommercio Mestre, in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, la Fondazione di Venezia, l’M9 e il supporto tecnico di Vela. Partner scientifici sono la Rete Biblioteche del Comune di Venezia, Ca’ Foscari Venezia, Iuav e Accademia di Belle Arti di Venezia.

Il programma, che si svolgerà da martedì 3 a domenica 15 giugno, è stato presentato questa mattina al Municipio di Mestre con una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Promozione del territorio e all’Università, Paola Mar, il consigliere delegato a “Città di Venezia, cultura: progetto futuro”, Stefano Zecchi, il presidente di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto, il componente del direttivo di Confcommercio, Alessandro Scarpa, e il direttore artistico del festival, Alessandro Tridello. “Difendiamo la specie” è il tema della terza edizione che vuole mettere l’accento sul ruolo dei lettori di oggi, simbolicamente rappresentati come una “specie in via d’estinzione”, in un’epoca dominata dalla connessione costante e dalla digitalizzazione pervasiva.

“In questo scenario il Mestre Book Fest è divenuto un punto di riferimento per la cultura letteraria della nostra città – ha esordito il delegato Zecchi – trasformando Mestre in un palcoscenico culturale diffuso, in cui autori e lettori si incontrano. L’Amministrazione comunale crede in questa manifestazione che intende valorizzare la lettura senza però l’intendo di fare una guerra di religione contro gli smartphone o demonizzare le nuove tecnologie. Se i ragazzi saranno educati alla lettura nella realtà urbana in cui stanno crescendo, capiranno l’importanza del libro come strumento di cultura, civiltà e democrazia”.

La terza edizione del festival – è stato spiegato dagli organizzatori – punterà a migliorarsi, ospitando le più importanti firme del panorama letterario italiano e alcuni bestseller internazionali. L’inaugurazione si terrà martedì 3 giugno alle 18 in Piazza Ferretto: il primo ospite in rassegna sarà lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni. La chiusura, invece, sarà domenica 15 giugno alle 21, sempre in Piazza Ferretto con il giornalista Beppe Severgnini. Il festival proporrà anche quest’anno una breve tournée di anticipazione: dal 20 al 27 maggio saranno sei gli incontri con gli autori in altrettante biblioteche e spazi culturali della Città Metropolitana (Teglio Veneto, Campagna Lupia, Portogruaro, Mira e Cavarzere). Mestre Book Fest si snoderà tra Piazza Ferretto, il chiostro del Museo M9, la Biblioteca Vez e gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

Tutti gli incontri saranno gratuiti (tranne quelli nei ristoranti) rispecchiando la mission di festival aperto e partecipativo: “Si tratta di un appuntamento – ha dichiarato il presidente Gorghetto – che anche quest’anno intende essere per la città, nella città, con la città. La città e i suoi abitanti sono al centro di questo progetto: saranno due settimane di eventi capaci di animare e rivitalizzare Mestre e il suo tessuto economico-produttivo, portando un indotto importante per le attività commerciali. Questo vuol dire, in concreto, fare promozione e rigenerazione urbana”.

“Vorrei sottolineare alcuni importanti aspetti del Mestre Book Fest – ha concluso l’assessore Mar – come il coinvolgimento del pubblico più giovane, grazie anche ad appuntamenti dedicati e al contest su Instagram. Si tratta di un festival di rilevanza nazionale con ospiti e scrittori molto noti, ma anche ben radicato nel territorio, sia per la presenza di autori locali che per il ruolo attivo degli esercenti. Fondamentale poi la Città Metropolitana, con appuntamenti nel territorio e con la partecipazione di tanti cittadini che arriveranno a Mestre”. Per coinvolgere la cittadinanza e gli esercenti, quali parti attive del tessuto economico e sociale, gli organizzatori proporranno due contest mettendo in premio viaggi e buoni per l’acquisto di libri.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).