Mancio, fammelo dire, con rabbia e paura diventate gioia e iattanza: li abbiamo messi in ginocchio. Il Belgio dichiarato re del pianeta è rimasto lì, con la sua storia che è una clamorosa devastante voglia insoddisfatta di vincere. Il Belgio che ha fatto paura senza aver mai vinto niente. Il Belgio che se ci avesse sconfitto avremmo dovuto dire “pazienza, abbiamo fatto il possibile, quel gaudioso gol di Barella, e quel capolavoro di Insigne, il poeta che annoia i sapientoni e i censori senza autorevolezza, sarà stato bello, consoliamoci”. E invece siamo qui, a zompare come matti perchè abbiamo battuto tutti avversari di valore: vista quella Svizzera punita da un arbitro sciagurato? L’Austria – avevo detto – ci ha insegnato a soffrire, non da vittime, non da pusillanimi spaventati, ma da professionisti aiutati dalla vita dura che fa parte del gioco. La sofferenza che ci ha procurato il Belgio è ricchezza della maturità, della consapevolezza, con Lukaku e De Bruyne non abbiamo dato spettacolo per i raffinati e i qualunquisti, abbiamo tenuto la concentrazione dei forti arricchita dalle parate fenomenali ma non circensi di Donnarumma, dalla brillantezza di Barella, dalla genialità ordinata di Insigne, non solo un gol capolavoro ma una prestazione magistrale che dovrà togliergli per sempre i sospetti degli incompetenti. Il gol a giro, avete visto, è partito non dall’esterno, come sempre, e con tanti sprechi, ma da una posizione più centrale che Lorenzinho dovrà adottare stabilmente. Se lacrime amare abbiamo sparso – a parte quelle di gioia – spero diventino lenitive del dolore di Spinazzola, il ragazzo che ha impersonato più di altri l’animatore di questa Italia giovane e bella. Adesso, per favore, anche se aver sconfitto il gigante Lukaku ci fa orgogliosi, non facciamo i gradassi perchè abbiamo sconfitto il Belgiaccio. Il bello arriva adesso. La prossima volta il fuoco.