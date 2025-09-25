Messaggi d’odio contro Meloni, Capone “Gesto vile e inaccettabile, piena solidarietà alla Presidente”

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimiamo piena solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il vergognoso messaggio comparso a Torino, che la accosta a Kirk, tragicamente ucciso. Un gesto vile e inaccettabile, che nulla ha a che fare con il legittimo confronto politico. La violenza verbale, i riferimenti all’odio e le minacce non possono mai essere tollerati. Le idee si contrastano con le idee, non con la delegittimazione e con i messaggi d’odio”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito a alla scritta “Meloni come Kirk” comparsa su un muro della stazione ferroviaria di Porta Susa a Torino.

