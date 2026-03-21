Messa del Maratoneta e dello Sportivo alla vigilia dell’Acea Run Rome The Marathon 2026

ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per l’Acea Run Rome The Marathon 2026. Oggi, alla vigilia del via dei 42,195 km, si è tenuta la Messa del Maratoneta e dello Sportivo 2026 presso la basilica dell’Ara Coeli in Campidoglio, che si affaccia proprio sul percorso della Maratona (la partenza sarà dai Fori imperiali e l’arrivo al Circo Massimo). Ha presieduto la celebrazione il cardinale Jean-Paul Vesco, 64 anni e arcivescovo di Algeri, che domani prenderà parte all’evento capitolino.

“La corsa occupa un posto importante nella vita di ognuno di noi. È uno sport ma è anche terapia. La corsa e la maratona in particolare sarà una scuola di vita e ci insegna l’umiltà. Domani correremo tutti insieme, ognuno al proprio ritmo e al proprio livello”, ha sottolineato durante l’omelia il cardinale Vesco. Al termine della Messa è stata recitata la Preghiera del maratoneta e sono stati benedetti atlete, atleti e volontari che domani parteciperanno alla Maratona.

Domani, a partire dalle 9, nella Città Eterna correranno in oltre 36mila, provenienti da 166 paesi, che percorreranno i 42 chilometri del percorso che si snoderà attraverso i luoghi storici più suggestivi della Capitale come la Basilica di San Paolo, l’Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro, con una tappa anche al Foro Italico. E poi ancora Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona, per tagliare infine il traguardo al Circo Massimo. Sono previste oltre 120 mila persone in città, tra corridori, accompagnatori e turisti, in quella che si preannuncia un’edizione da record e che, nel 2025, è stata la più veloce tra le maratone che si sono disputate in Italia, sia al maschile che al femminile.

– Foto mec/Italpress –

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