Merz in visita alla Nato, “Stati Uniti indispensabili per l’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha accolto il neo eletto Cancelliere tedesco Friedrich Merz al quartier generale di Bruxelles per intavolare colloqui bilaterali e per discutere della preparazione del Vertice dell’Alleanza dell’Aia.

Il Segretario Generale Rutte ha sottolineato il ruolo centrale della Germania nell’Alleanza. “La Germania è una potenza leader in Europa. E svolge un ruolo cruciale all’interno della NATO. I vostri contributi alla nostra sicurezza collettiva sono sostanziali”. E ha elogiato l’aumento della spesa per la difesa della Germania per “costruire una NATO più forte, più equa e più letale. Dobbiamo garantire che le nostre forze armate abbiano le capacità necessarie per la deterrenza e la difesa – e per tenere al sicuro il nostro miliardo di persone”, ha dichiarato Rutte in una conferenza stampa congiunta.

Il Cancelliere tedesco ha invece esordito sottolineando che l’America è “indispensabile” per l’Europa, evidenziando il dietro front di Trump: “Sono lieto di notare che l’atteggiamento del governo americano è evidentemente cambiato”, ha dichiarato. “Riconoscono che stiamo ampliando in modo significativo i nostri sforzi. L’America è indispensabile per la sicurezza dell’Europa, oggi e per molto tempo a venire”.

Alla domanda sull’ambizione dell’Ucraina di entrare nella NATO, Merz ha mantenuto la posizione cauta di Berlino: “L’adesione dell’Ucraina all’UE verrà certamente prima dell’adesione alla NATO, se mai dovesse accadere”. Ma non si è sbilanciato sulla posizione in merito della Germania riguardo all’invio di truppe di pace in Ucraina dopo un cessate il fuoco. Per quanto riguarda la Turchia, un altro grande partner della NATO, Merz ha sottolineato il suo valore strategico per l’alleanza e ha confermato l’intenzione di incontrare il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, senza fornire dettagli.

