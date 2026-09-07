Merz su voto in Sassonia-Anhalt “Mi assumo la responsabilità, ma non mi arrendo”

Friedrich Merz beim Empfang des Koenigs von Jordanien mit militaerischen Ehren zu einem gemeinsamen Gespraech mit anschliessendem Pressestatement im Bundeskanzleramt. Berlin, 29.07.2025

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sono consapevole della mia responsabilità personale”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco e leader dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, in un punto stampa all’indomani delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il voto ha visto una vittoria schiacciante di Alternative fuer Deutschland (AfD) e un calo consistente del partito conservatore di Merz. “Arrendersi non è un’opzione”, ha poi detto il cancelliere, che ha annunciato una riflessione “su come possiamo tornare a un successo politico”. Il risultato elettorale nel Land tedesco, ha poi aggiunto Merz, non modificherà “di un millimetro” il sostegno del governo all’Ucraina.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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