Mercosur, Tajani “Favorevole ad accordo, export italiano aumenterà di 14 mld”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Sono a favore dell'accordo commerciale tra l'Europa e i Paesi dell'America Latina, perché porta un vantaggio enorme al nostro Paese. Le esportazioni aumenteranno di circa 14 miliardi. Per noi, avere mercati aperti significa poter far crescere l'export, che rappresenta più del 30% del nostro prodotto interno lordo". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa tenutosi al Parlamento europeo di Strasburgo. xf4/ads/mca1