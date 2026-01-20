Mercosur, Procaccini “Apertura per le nostre merci a 220 milioni di consumatori”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "L'accordo con il Mercosur riguarda tutti i prodotti, non soltanto quelli agricoli. Il governo italiano ha tenuto il punto fino a quando non sono state garantite condizioni che non mettessero a rischio il lavoro e i prodotti agricoli europei e italiani". Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente dei Conservatori e Riformisti europei, Nicola Procaccini, a margine della sessione plenaria a Strasburgo. "Adesso è il momento di metterlo in funzione, perché significa poter vendere le nostre merci senza dazi a 220 milioni di potenziali consumatori. Un'opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire", ha aggiunto Procaccini, sottolineando che "la qualità dei nostri prodotti è talmente alta da essere vincente nella competizione" con i mercati sudamericani. xf4/sat/mca3