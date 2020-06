Una cerimonia, anche se virtuale, per celebrare le best practice della stagione sportiva 2019-2020. Un riconoscimento rivolto a società, dirigenti, tecnici e alle loro attività, che rappresentano i modelli da seguire per una crescita sempre maggiore del calcio giovanile e della propria mission. Sono questi i presupposti dei Grassroots Awards 2020, l’evento organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, che mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 17.00 sarà visibile in diretta streaming sul sito Sgs (www.figc.it/giovani). Cinque le categorie oggetto di premiazione nel corso kermesse – Best Grassroots Club, Best Grassroots Project, Best Grassroots Leader, Best Disability Football Initiative, Best Professional Football Club – con altrettanti vincitori che saranno successivamente comunicati alla Uefa per concorrere ai rispettivi riconoscimenti a livello europeo. Ospiti dell’evento, il presidente Vito Tisci, lo staff del Settore Giovanile e Scolastico e diversi testimonial del mondo dello sport, coinvolti nell’iniziativa per la consegna virtuale dei premi come Simone Perrotta, Cristiana Capotondi, Patrizia Panico, Josefa Idem e Filippo Galli. Alla cerimonia, oltre ai tre candidati per ogni categoria, saranno invitate tutte le società sportive interessate alle attività Grassroots, per condividere e partecipare a un momento di festa del calcio giovanile.

(ITALPRESS).