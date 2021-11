ROMA (ITALPRESS) – L’offensiva elettrica di Mercedes-Benz Cars prende nuovo slancio con il modello EQB. In Europa il Suv compatto completamente elettrico si presenta inzialmente con i modelli EQB 300 4MATIC da 168 kW ed EQB 350 4MATIC da 215 kW. L’autonomia a norma WLTP è pari a 423 chilometri. Le dimensioni della cinque posti: 4.68 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1.6 di altezza garantiscono uno spazio è generoso. Il bagagliaio è piatto e spazioso con volume di carico che ha le qualità di una station wagon di fascia media. A richiesta, EQB può disporre di una terza fila con due sedili singoli supplementari, su cui trovano comodamente posto passeggeri di altezza non superiore a 1,65 metri. La ricca dotazione per la sicurezza comprende poggiatesta estraibili, cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta su tutti i sedili esterni e un windowbag laterale che protegge anche gli occupanti della terza fila. Nella seconda e nella terza fila di sedili possono essere fissati fino a quattro seggiolini complessivi, ai quali se ne aggiunge un altro sul sedile del passeggero anteriore. Per ampliare il vano bagagli è possibile abbassare i sedili della terza fila portandoli al livello del pianale.

L’auto presenta la mascherina Black Panel con stella centrale tipica di Mercedes-EQ. Un altro elemento di design tipico dei modelli a trazione completamente elettrica di Mercedes-EQ è la fascia luminosa anteriore e posteriore. La parte superiore della vettura orientata alla funzionalità con parabrezza verticale garantisce il comfort nell’abitacolo. I cladding protettivi continui definiscono le proporzioni. Le spalle muscolose e ben modellate dominano la vista laterale e sono ulteriormente accentuate dalla linea di cintura crescente. Le ruote a filo con la carrozzeria conferiscono carattere a EQB e la fanno apparire incollata alla strada. L’ampio corpo della plancia portastrumenti presenta una rientranza nella zona del guidatore e del passeggero anteriore. Davanti al guidatore si trova la plancia con display widescreen, che per i comandi e la visualizzazione si affida al sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Il carattere robusto degli interni è accentuato dagli elementi tubolari in look alluminio, utilizzati come maniglia nelle porte, nella consolle centrale e nella plancia portastrumenti sul lato passeggero anteriore. Il sistema di assistenza ECO offre un recupero di energia ottimizzato in base alla situazione specifica e include nella sua strategia di efficienza i dati cartografici, il rilevamento di segnali stradali e le informazioni trasmesse dai sensori della vettura. Infatti la guida previdente fa risparmiare corrente e incrementa l’autonomia. A facilitare la gestione di EQB nella vita di tutti i giorni ci pensa anche la navigazione con Electric Intelligence di serie, che calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione. Sulla base di simulazioni costanti dell’autonomia vengono presi in considerazione le soste necessarie per la ricarica e molti altri fattori, come la topografia e le condizioni meteo. Il sistema è anche in grado di reagire in modo dinamico ai cambiamenti, ad esempio della situazione del traffico e del comportamento di guida personale. Inoltre la navigazione con Electric Intelligence fa in modo che, prima di una sosta pianificata per la ricarica, la batteria ad alto voltaggio venga all’occorrenza portata alla temperatura ideale per la ricarica stessa.

(ITALPRESS).