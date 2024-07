ROMA (ITALPRESS) – Elettrico contro termico sarà la battaglia nel mondo dell’auto per almeno altri dieci anni. I fautori dell’uno non apprezzano l’avversario, e viceversa. Un “derby” che spesso però vede fronteggiarsi tipologie di vetture completamente diverse, e quindi con clientele potenziali molto variegate.

Esistono però modelli che si equivalgono, e dove la scelta è solo affidata alla tifoseria. Mercedes Benz in questa partita ha deciso di stare nel mezzo del campo di battaglia, e quasi provocando le due fazioni, mette volutamente a confronto due modelli che hanno tantissimo in comune: la nuova GLA e la nuova EQA. I due Suv della casa di Stoccarda sono stati ideati sulla base della stessa piattaforma, la Modular Front Architecture 2. Le dimensioni lo confermano: 4.463 mm di lunghezza per la EQA con 340 litri di capacità per il bagagliaio, mentre la nuova GLA si ferma 4.410 mm ma il bagagliaio arriva a 435 litri.

Gemelle diverse quindi, per fortuna, ma per entrambe la scelta di motorizzazioni è molto ampia. Certo quella della GLA è più ricca, venendo proposta diesel, benzina esclusivamente mild hybrid, plug-in hybrid. Ma ben a guardare anche la EQA offre un bouquet di soluzioni molto interessante.

Perchè le motorizzazioni full electric sono addirittura tre: quella da 190 cavalli per la EQA 250, quella da 228 cavalli per la EQA 300 e quella da 292 cavalli per la EQA 350. Cambia anche la coppia, che passa da 385 a 390 Nm per arrivare a 520 Nm nella versione top. La capacità della batteria è di 66,5 kWh per tutte le versioni tranne la EQA250+ che invece sfrutta un pacco da 70,5 kWh arrivando alla massima autonomia per questo modello che è di 560 chilometri. Per le altre versioni si va da 411 a 528 chilometri. Un risultato ottenuto grazie a una serie di accorgimenti quali l’ottimizzazione aerodinamica e pneumatici ad alta resistenza al rotolamento. C’è poi la nuova funzione di massimizzazione dell’autonomia, con i consumatori di energia come il display o il climatizzatore, che possono essere spenti o la loro funzionalità limitata a favore di una ulteriore maggiore autonomia.

Disponibile a 2 e 4 ruote motrici, la EQA si presenta con un nuovo frontale con superficie nera e star pattern, nuovo volante multifunzione, nuova generazione di MBUX con display centrale da 10,25 pollici di serie, funzione Plug&Charge, sistemi di assistenza alla guida aggiornati e nuove esperienze sonore con Dolby Atmos. Complessivamente sono ben sette le versioni disponibili, proprio come la gemella GLA. Infinite le personalizzazioni che passano da quattro nuovi cerchi in lega nei formati da 18, 19 e 20 pollici e due nuove verniciature, il touchscreen centrale da 10,25 pollici è invece di serie su tutti gli EQA. Ma qui grazie ai tre stili di visualizzazione, tre modalità (navigazione/assistenza/servizio) e dieci mondi cromatici della luce ambiente, ci si può sbizzarrire.

Scegliere una vettura elettrica è però soprattutto una scelta anche ambientale, ecco allora che Mercedes anche per la EQA garantisce che la produzione è a zero emissioni di carbonio sia nello stabilimento di assemblaggio a Rastatt (Germania) che negli impianti di produzione di batterie di Kamenz (Germania) e Jawor (Polonia). E dulcis in fundo, ora Mercedes-Benz offre anche un’offerta di leasing sulla EQA 250+ Progressive Advanced che prevede un anticipo di 5.673 euro e 36 canoni da 606 euro.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).