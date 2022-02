ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz Lease Italia si conferma per il

secondo anno consecutivo tra i vincitori del “Premio Industria

Felix – L’Italia che compete”. Il riconoscimento, riservato alle

realtà imprenditoriali con bilanci virtuosi, valorizza

l’eccellenza delle aziende italiane in relazione ai principali

parametri di bilancio. Mercedes-Benz Lease Italia, che attraverso

un recente rebranding ha raccolto il testimone di Mercedes-Benz

Charterway, è stata riconosciuta tra le migliori imprese a

conduzione femminile con sede legale nella regione Trentino Alto

Adige per performance gestionale e affidabilità finanziaria

Cerved.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com