In occasione di Auto China 2024, Mercedes-Benz sottolinea il proprio impegno a fornire prodotti e tecnologie dedicate ai clienti cinesi. Come singolo mercato automobilistico più grande al mondo, la Cina svolge un ruolo importante nella strategia a lungo termine di Mercedes-Benz. In vista del Salone, l'azienda mantiene la sua posizione di leadership in questo mercato, sottolineata dall'anteprima mondiale della nuovissima Mercedes-Benz Classe G elettrica. La Cina ospita il più grande sito produttivo dell'azienda e il più completo polo di R&D al di fuori della Germania, svolgendo un ruolo significativo nella rete globale di R&D di Mercedes-Benz. Negli ultimi anni, Mercedes-Benz ha rafforzato il proprio impegno nell'R&D in Cina, in particolare per quanto riguarda l'elettrificazione e la digitalizzazione. Nel 2021, l'azienda ha aperto il nuovo R&D Tech Centre China a Pechino, dotato di laboratori per test all'avanguardia, tra cui E-drive, batterie, ricarica, NVH e altro ancora.

Nel 2022, Mercedes-Benz ha aperto un nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo di Shanghai, incentrato sulla connettività, la guida automatizzata e lo sviluppo di software e hardware. Proprio in questo mese verrà aggiunto un nuovo edificio con strutture hardware e software avanzate, progettato per accelerare lo sviluppo locale di innovazioni digitali all’avanguardia. Oltre al Centro di Ricerca e Sviluppo, l’attuale Design Centre continuerà a promuovere la dimensione digitale nei progetti Mercedes-Benz.

Auto China 2024 sarà anche il palcoscenico per le anteprime mondiali di due nuovi modelli. Debutta, infatti, sotto i riflettori del Salone la nuova Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, l’ultima vettura sportiva ad alte prestazioni di Mercedes-AMG, che sarà svelata in occasione di una speciale AMG Brand Night Event a Shanghai durante il weekend di Formula 1, il 20 aprile.

Mercedes-Benz presenterà la nuovissima Mercedes-Benz Classe G elettrica il cui reveal è previsto il 24 aprile presso l’Art District 798 di Pechino. Questa icona dei fuoristrada è stata ripensata per l’era elettrica, creando un legame tra tradizione e progresso come mai prima d’ora. I visitatori di Auto China 2024 potranno vedere la nuovissima G 580 con tecnologia EQ sullo stand durante la conferenza stampa globale del 25 aprile, insieme alla Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Inoltre, diversi nuovi modelli saranno presentati per la prima volta sul mercato cinese. Il primo è il Concept CLA Class. Una showcar basata sulla nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture) e equipaggiata con il nuovo sistema operativo proprietario MB.OS, che offre una visione ravvicinata della futura famiglia di veicoli elettrici. Il team di ricerca e sviluppo qui in Cina è stato coinvolto nello sviluppo di MB.OS fin dall’inizio. Essendo il principale fattore abilitante dell’esperienza utente iper-personalizzata, MB.OS offrirà ai clienti locali un’esperienza digitale ancora più intelligente. Inoltre, fa il suo debutto la nuova Mercedes-Benz EQS che alza ulteriormente l’asticella delle berline lusso full electric grazie ad una serie di aggiornamenti.

