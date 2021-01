La EQS sarà la prima vettura realizzata sulla nuova architettura EVA (Electric Vehicle Architecture) e avrà un’autonomia elettrica di oltre 700 km (WLTP). Sarà seguita dall’EQE, dall’EQS-SUV e dall’EQE-SUV. Dal 2025 di aggiungerà una seconda, nuovissima piattaforma elettrica dedicata, la Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), progettata per auto compatte e di medie dimensioni. Mercedes-Benz trasferirà ancora più risorse e competenze nello sviluppo di prodotti a trazione elettrica e investirà in nuove tecnologie e driver per accelerare l’autonomia e l’efficienza elettrica. La prossima generazione di motori elettrici è sviluppata internamente e sarà caratterizzata da inverter sofisticati e tecnologia ad alta tensione. L’azienda sta compiendo enormi passi avanti nella tecnologia delle batterie, con la ricerca e lo sviluppo di batterie prodotte ‘in housè accompagnata da partnership con i principali player strategici CATL, Farasis e Sila Nano, oltre naturalmente a Geely Holding Group con cui è stato recentemente annunciato l’accordo per lo sviluppo di un sistema di propulsori altamente efficiente, specifico per le applicazioni ibride.

Mercedes-Benz ha, inoltre, annunciato il programma di sviluppo tecnologico Vision EQXX, con l’obiettivo di costruire un veicolo elettrico dotato di un’efficienza e un’autonomia sorprendenti. Mercedes-Benz ha incaricato il suo team di ingegneri di spingere i confini dell’autonomia elettrica e dell’efficienza formando una squadra interfunzionale e multidisciplinare con sede a Stoccarda, supportato da specialisti del gruppo Mercedes-Benz F1 HPP (High Performance Powertrain) nel Regno Unito, che portano il proprio know-how per aumentare la velocità di sviluppo, forti dell’esperienza nel motorsport.

Sebbene Vision EQXX sia un programma di sviluppo tecnologico, si prevede che porterà a innovazioni che si faranno rapidamente strada nelle auto di serie.

Si punterà anche sui sub brand attraverso una strategia che li eleverà ad un livello ancora superiore, accelerandone lo sviluppo e mettendone a frutto tutto il potenziale. Già a partire dal 2021 l’elettrificazione diventerà, infatti, un elemento sempre più caratterizzante delle performance di Mercedes-AMG. Allo stesso tempo si intensificheranno i legami con la Formula 1, per riflettere in maniera ancora più incisiva la sua l’identità di sub brand ad alte prestazioni della Stella.

Anche Mercedes-Maybach perseguirà obiettivi globali, raddoppiando i volumi e diventando elettrico, così come la leggendaria Classe G, che aumenterà la propria capacità produttiva ed entrerà nell’era della mobilità a zero emissioni.

Con il marchio EQ, Mercedes-Benz continuerà a rivolgersi ad un pubblico nuovo, con prodotti all’avanguardia ad alta tecnologia, costruiti su architetture elettriche dedicate.

(ITALPRESS).