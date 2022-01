ROMA (ITALPRESS) – Con 420 unità e una crescita del 105% rispetto al 2020 la Classe G si conferma il modello più venduto in Italia nel segmento Luxury Large SUV. In vetta alle preferenze degli italiani nel segmento Luxury Full-Size SUV si posiziona, invece, la GLE che, con 3.161 unità immatricolate nel 2021 e un incremento del 34,3% rispetto all’anno precedente, conquista quasi il doppio dei clienti nel confronto con il suo miglior competitor. In Italia, ogni dieci Mercedes vendute, quattro appartengono alla famiglia dei SUV, un body type che la Casa di Stoccarda ha introdotto per prima nel segmento premium, già dal 1997, con il lancio della Classe M. Per ritrovare le origini della Classe G bisogna andare ancora più indietro con gli anni, fino al 1979, data del debutto ufficiale dell’icona più ambita nella gamma SUV della Stella. Un modello con un’identità tanto forte che dallo scorso anno è diventato ufficialmente un sub-brand di Mercedes-Benz, come Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG e Mercedes-EQ.

(ITALPRESS).

