Mercedes: auto adatte per tutta la famiglia

Mercedes-Benz è uno dei marchi automobilistici che meglio risponde alle esigenze di un pubblico vario e di un mercato diversificato. Mentre i modelli sportivi soddisfano le aspettative di chi cerca prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida emozionante, esistono anche modelli ideali per le famiglie e l’uso quotidiano, sia per il lavoro che per il tempo libero.

Parliamo dei modelli come la compatta Mercedes Classe B e la station wagon Mercedes Classe C. Esamineremo le loro caratteristiche, prestazioni e sistemi di sicurezza che li rendono adatti anche alle famiglie con bambini, garantendo la massima protezione.

Mercedes Classe B: la compatta per la famiglia

Originariamente introdotta come una piccola monovolume nel 2005, l’attuale terza generazione, lanciata nel 2019, è stata recentemente oggetto di un restyling. Leggere modifiche allo stile comprendono nuovi fari a LED anteriori e posteriori, una griglia anteriore e un paraurti ridisegnato, oltre a un paraurti posteriore rielaborato. All’interno, nuova Mercedes Classe B è dotata del sistema di infotainment MBUX con doppio schermo, che include un display per il conducente e un touchscreen centrale. È presente anche l’ormai conosciuto controllo vocale “Ehi Mercedes” migliorato, che permette al conducente di tenere le mani sul nuovo volante a fondo piatto. In questa versione aggiornata, il controllo vocale possa persino adattarsi alle abitudini personali, riconoscendo il profilo conducente grazie all’intelligenza artificiale. Inoltre, sono inclusi di serie Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema MBUX dona eleganza agli interni, mentre la rimozione della manopola nella console centrale conferisce un aspetto più moderno, minimalista ed elegante.

Per quanto riguarda le prestazioni di Mercedes Classe B, è possibile scegliere tra sette motorizzazioni totali (tre diesel e tre ibrido benzina). Prendendo l’entry-level Mercedes Classe B 180 Automatic si avrà unà a disposizione un motore da 150 CV totali (136+14), 1332 cm³, cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT a partire da € 36.950,00. Il consumo medio WLTP si attesta sui 6 l/100 km.

Sulla nuova Mercedes Classe B sono state aggiornate anche le tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza. Elementi essenziali come la frenata automatica di emergenza (AEB), l’assistenza al mantenimento della corsia, i fari automatici, il riconoscimento dei segnali di velocità e il controllo della velocità di crociera sono standard su tutta la gamma.

Mercedes Classe C: la station wagon familiare

La Mercedes Classe C station wagon condivide naturalmente gran parte del suo hardware con la berlina, tra cui la nuova sospensione anteriore a quattro bracci. Il collaudato sistema di trazione integrale, alleggerito e aggiornato per gestire una coppia maggiore con un attrito ridotto, è disponibile scegliendo tra le motorizzazioni C 220 d Mild Hybrid 4 MATIC, C 220 d Mild Hybrid 4MATIC All-Terrain e Mercedes-AMG C43 Mild Hybrid 4MATIC SW, così come gli ammortizzatori a variazione continua regolabili e la sospensione sportiva più rigida. La nuova Mercedes-Benz Classe C station wagon è disponibile con motori a quattro cilindri, tra cui le versioni da 1,5 litri del nuovo motore a benzina M254 nelle varianti da 170 e 204 CV, oltre a un M254 da 2,0 litri che sviluppa 258 CV e con il nuovo turbodiesel OM654M da 2,0 litri con 200 CV o 265 CV.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Mercedes Classe C dispone di pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta, sistema di sicurezza attiva radar-assist e sistema PRE-SAFE® e tutti gli standard di sicurezza Mercedes-Benz per ogni tipo di veicolo e modello. In particolare, il sistema PRE-SAFE® per la protezione degli occupanti ad azione preventiva è una delle principali innovazioni per la sicurezza in auto dell’ultimo decennio. Sono anche i sistemi di sicurezza passiva, come i materiali anticollisione, le spie luminose e gli avvisi acustici, gli airbag, il kneebag lato guida, i pretensionatori delle cinture di sicurezza, l’imbottitura delle zone sensibili, il sistema di chiamata d’emergenza, lo sbloccaggio automatico delle porte e i sensori elettronici di ultima generazione, a rendere le vetture Mercedes sicure per ogni membro della famiglia.

Dove acquistare Mercedes-Benz Classe B e Classe C

Se si sta valutando l’acquisto di una modello nuovo della Stella o una Mercedes usata , è fondamentali affidarsi ad una concessionaria ufficiale come Trivellato, Top Dealers Italia Mercedes e unico AMG Performance Center Veneto, con oltre 100 anni di esperienza nel settore automobilistico. Tutte le vetture usate, come Mercedes Classe B usata e Classe C usata, vengono sottoposte a 150 controlli per garantirne qualità e affidabilità. Sul sito, inoltre, vengono evidenziati anche i segni d’usura e l’usura del veicolo, al fine di garantire la massima trasparenza ai clienti. L’acquisto di un’auto per l’uso familiare deve rispettare standard specifici per garantire la sicurezza su strada, ed è quindi importante affidarsi ai migliori professionisti del settore.