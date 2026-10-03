Mercedes-AMG GT Coupè 4, Brad Pitt protagonista della campagna internazionale

„TOO HARD TO RESIST“: Start der globalen Markenkampagne mit Brad Pitt als Botschafter des neuen Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupés | Mercedes‑AMG GT 63 4‑Türer Coupé | Energieverbrauch kombiniert 21,0-17,9 kWh/100 km | CO₂ Emissionen kombiniert 0 g/km | CO₂-Klasse: A // “TOO HARD TO RESIST”: Launch of the global brand campaign with Brad Pitt as Brand Ambassador of the new Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé | Mercedes‑AMG GT 63 4‑Door Coupé | energy consumption combined 21.0-17.9 kWh/100 km | CO₂ emissions combined 0 g/km | CO₂ class: A

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-AMG GT Coupè 4 è un’auto progettata non soltanto per essere ammirata, ma anche per essere guidata, offrendo un’esperienza al volante di grande intensità emotiva. Dopo la World Premiere di Los Angeles a maggio, da ottobre la nuova AMG GT Coupè 4 condividerà la scena con l’icona di Hollywood Brad Pitt nella nuova campagna internazionale del brand Mercedes-AMG: “TOO HARD TO RESIST”. La campagna segue il successo dell’evento di lancio, che nel 2025 ha visto uno stunt a Las Vegas con un prototipo della AMG GT Coupè 4. Brad Pitt incarna ambizione e performance, valori profondamente radicati nel DNA di Mercedes-AMG, che fanno di lui la scelta naturale nel ruolo di Brand Ambassador della nuova Mercedes-AMG GT Coupè 4. Al centro della campagna c’è il contrasto tra una produzione hollywoodiana perfettamente coreografata e il desiderio spontaneo di mettersi al volante e guidare l’auto.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –
(ITALPRESS).

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