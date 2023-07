MILANO (ITALPRESS) – Con la Mercedes-AMG G 63 “Grand Edition”, Mercedes-Benz sottolinea lo status eccezionale del fuoristrada ad alte prestazioni, che fa parte del portafoglio della leggendaria famiglia di fuoristrada dal 2002. Limitato a 1.000 unità, il modello speciale è verniciato in Manufaktur nero notte magno, con dettagli color oro che creano un emozionante contrasto visivo. Questi sottolineano i particolari elementi di design che fanno risalire la discendenza diretta dell’icona del moderno fuoristrada al primo modello G del 1979. Per la prima volta, la “Grand Edition” presenta il logo AMG e la stella Mercedes in magno kalaharigold. Inoltre, l’emblema di Affalterbach del marchio di prestazioni è impresso sul cofano – anch’esso in magno kalaharigold. Anche gli intarsi nei paraurti anteriore e posteriore, la protezione ottica antincastro anteriore, la stella Mercedes nell’inserto della ruota di scorta e l’anello della ruota di scorta sono rifiniti in questo colore. L’espressivo modello speciale è dotato di cerchi forgiati AMG da 22 pollici con design a razze incrociate in oro tecnologico con dado di bloccaggio centrale nero opaco e stella Mercedes anch’essa in oro tecnologico. Questa tonalità di colore viene utilizzata anche per il rivestimento laterale della “Grand Edition”.

In dotazione anche un telo copriauto AMG Indoor personalizzato. Con il suo strato esterno traspirante in tessuto di fibra sintetica antistrappo e l’interno in flanella antistatica, protegge la vettura da polvere e graffi in garage. Anche gli interni della Mercedes-AMG G 63 ‘Grand Edition’ sono caratterizzati dal contrasto tra nero e oro. Entrando nel veicolo, la firma ‘AMG’ sui listelli sottoporta neri, con bordi illuminati dà il benvenuto a bordo. I sedili sono rifiniti in pelle nappa nera G Manufaktur con cuciture dorate a contrasto. Negli schienali sono incastonate placche con logo AMG e bordi dorati. Anche i tappetini sono rifiniti in nero e decorati con cuciture dorate. I maniglioni sul tetto sono rifiniti in nappa. L’inserto della maniglia lato passeggero è in carbonio con filo di rame e reca anche un distintivo di alta qualità con la scritta “Grand Edition”. Altre parti dell’abitacolo sono rifinite in carbonio con filo di rame. Il volante AMG Performance in microfibra Dinamica è dotato di una chiusura al volante con una targhetta G 63. La Mercedes-AMG G 63 ‘Grand Edition’ può essere ordinata fin da ora ad un prezzo che parte da 235.050 euro.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mercedes-Benz-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]