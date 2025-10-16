Mercato statunitense sempre più in crescita nel settore turistico italiano: i dati del Ministero

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 8,1 milioni di arrivi, 23,7 milioni di presenze, 6,4 miliardi di spesa turistica nel 2024. Nei primi otto mesi del 2025 sono 1,4 milioni di arrivi aeroportuali (+2,2%) e oltre 765 mila previsti nel periodo settembre-dicembre (+9,4%), per più di 2,8 miliardi di euro spesi nel primo semestre dell’anno in corso. Questi i dati resi noti dal ministero del Turismo sui flussi dei viaggiatori statunitensi in Italia, in occasione della missione governativa che vedrà il ministro Daniela Santanchè impegnata a Washington.

Numeri che dipingono il mercato statunitense come uno di quelli più importanti per il turismo italiano. Anche perché i turisti Usa sono quelli che spendono e pernottano di più nel Belpaese, con 191,1 euro a notte di media e 10,3 notti, arrivando a 12 nei primi otto mesi del 2025. Inoltre, i turisti statunitensi risultano quelli maggiormente soddisfatti dell’Italia, con un grado di soddisfazione che, attestandosi su 86,1/100, è molto al di sopra della media, indicando un trend più che positivo nella percezione dell’offerta turistica Made in Italy da parte Usa.

