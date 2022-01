Mercato dell’auto, 2021 anno nero per l’Europa

Il 2021 va in archivio come un vero anno nero per il mercato dell'auto in Europa. Il consuntivo dei 12 mesi chiude con 11.774.885 veicoli immatricolati nei 30 Paesi, in perdita dell’1,5% rispetto al 2020 e del 25,5 sul 2019. tvi/abr/gtr/