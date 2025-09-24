Il mercato dell’auto usata in crescita a luglio, +3,8%

ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di luglio il mercato dell’auto usata conferma il segno positivo: con 486.738 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), il mese registra un incremento del 3,8% rispetto ai 468.800 di luglio 2024 (+1,7% sul 2019). Lo rende noto l’Unrae.

I trasferimenti netti crescono del 2,7%, mentre le minivolture segnano un +5,4%. Nei primi 7 mesi la crescita è del 2,9% con 3.301.579 trasferimenti (-0,1% sul 2019). Nel mese il diesel mantiene la prima posizione fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, portandosi a soli 2,7 punti di distacco dal motore a benzina. Il diesel, infatti, scende al 41% di quota (-4,7 punti percentuali e al 42,2% nel cumulato), il motore a benzina guadagna 0,8 punti al 38,3% nel mese (38,5% nei 7 mesi). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 10,8% (9,8% in gennaio-luglio); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2,0% nel mese (5,2% e 2,0% nel cumulato); BEV e plug-in salgono all’1,0% e 1,4% in luglio (1,0% e 1,3% nei 7 mesi). A luglio i trasferimenti per contraente confermano l’andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 0,3 punti e rappresentano il 54,8% di tutti i passaggi di proprietà (56,3% nei 7 mesi). Parallelamente, 0,9 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 40,0% nel mese e 39,3% nel cumulato. Guadagnano mezzo punto gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (4,3% in luglio e 3,6% nel cumulato), mentre rimangono stabili, ma marginali, quelli provenienti dal noleggio (0,9% complessivo nel mese e nel semestre).

Anche a luglio l’analisi per regione conferma inalterato il podio. Lombardia al 1° posto, stabile al 16,0% nel mese, Lazio al 2°, al 10,0% (-0,2 p.p.). Campania in 3a posizione, al 9,2% (-0,1 p.p.). Al 4° posto la Sicilia con l’8,6% (+0,1 p.p.), seguita dal Veneto al 7,8% e dal Piemonte al 7,6%. A luglio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità rimane sostanzialmente stabile al 47,7% (+0,1 p.p.). Anche quella di auto da 6 a 10 anni guadagna 0,1 punti e vale il 17,5%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano l’11,4% (-0,6 p.p. rispetto al 2024); 12,0% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,3 p.p. su luglio 2024), e 5,4% quella delle auto da 1 a 2 anni (+1,0 p.p.). Le vetture fino a 1 anno scendono al 6,1% nel mese e al 6,3% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 23,5% a luglio, 0,4 punti in più dello stesso mese 2024.

