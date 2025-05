Meningiomi, i sintomi da tenere d’occhio

MILANO (ITALPRESS) - I meningiomi sono tumori che originano dalle meningi, le membrane che avvolgono e proteggono il cervello e il midollo spinale. Rappresentano circa il 30% dei tumori cerebrali primitivi e sono tra i più comuni tumori che si sviluppano nella scatola cranica. Nella maggior parte dei casi sono benigni e a crescita lenta, ma in alcune situazioni possono presentare caratteristiche più aggressive. I sintomi variano in base alla posizione e alle dimensioni del tumore e possono includere mal di testa, crisi epilettiche, disturbi visivi, cognitivi o motori. La diagnosi avviene tramite risonanza magnetica con mezzo di contrasto e tomografia computerizzata. La diagnosi e trattamento presso centri specializzati è fondamentale per il miglior esito delle cure. "Un meningioma è una neoplasia che nasce dalle meningi, che non sono altro che l'involucro del cervello e del midollo spinale, quindi del nostro sistema nervoso centrale. È molto importante un messaggio da dare ai pazienti, quando c'è una diagnosi di meningioma non si ha un tumore cerebrale, quindi un tumore che infiltra o cancella la funzione di un'area del cervello: è qualcosa di extracerebrale che lo comprime e, una volta trattato e tenuto sotto controllo, le funzioni vengono ripristinate", ha detto Federico Pessina, professore ordinario in Neurochirurgia, direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia di Humanitas University e responsabile dell'unità operativa di Neurochirurgia cranica presso l'istituto clinico Humanitas di Rozzano, in un'intervista per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl