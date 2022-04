NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A un passo dalla chiusura dei giochi. Golden State non concede tregua a Denver, vince in trasferta gara-3 imponendosi 118-113 e mette nei guai i Nuggets, ancora ko nonostante un grande Nikola Jokic che prova a tenere in piedi i suoi con 37 punti, 18 rimbalzi e 5 assist. Niente da fare, non basta neanche l’altra doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi di Aaron Gordon, nè i 13 punti di Baryon e i 10 di Morris. I Warriors sono superiori e Steph Curry, pur non partendo dal quintetto iniziale, incide come sempre mettendo a referto 27 punti, tanti quanti ne fa Jordan Poole e uno in più di Klay Thompson, in doppia cifra anche Payton che si ferma a 11. Golden State conduce 3-0 e i Nuggets non possono più sbagliare.

Più equilibrio nelle altre due partite della notte. Vittoria in trasferta anche per Memphis che chiude sul 104-95 il match in casa dei Timberwolves portandosi sul 2-1. Desmond Bane fa registrare al suo attivo 26 punti, dalla panchina arrivano i 20 (con 8 rimbalzi) di Brandon Clarke, mentre tornando al quintetto iniziale va registrata la tripla doppia da 16 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist di Ja Morant. Undici punti a testa per Brooks e Jones (quest’ultimo dalla panchina).

Minnesota risponde con i 22 punti di D’Angelo Russell e i 19 di Anthony Edwards, ne fa 14 Beverley, 11 Beasley, mentre Vanderbilt chiude con una doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi. Vince Memphis che conquista il secondo punto e si porta sul 2-1.

Stesso risultato nella serie tra i Mavericks e i Jazz. Dallas vince 126-118 a Salt Lake City con Jalen Brunson che mette a referto 31 punti e con altri sei giocatori in doppia cifra: ne fa 20 Dinwiddie, 14 (e 8 rimbalzi) Finney-Smith, 12 Bullock, mentre dalla panchina arrivano i 17 di Kleber, i 15 di Bertans e i 12 di Green. Tanta carne al fuoco che diventa indigesta per Utah, ko nonostante i 32 punti di Donovan Mitchell, i 24 di Bogdanovic, i 21 di Conley, i 15 di Gobert e i 14 di Clarkson. Dallas sul 2-1.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

