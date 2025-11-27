ROMA (ITALPRESS) – “L’approvazione definitiva da parte del

Consiglio europeo della revisione del PNRR italiano conferma

ancora una volta il lavoro solido e credibile del Governo

nell’attuazione del Piano. La revisione mantiene invariata la

dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro, sottolineando

l’impegno a proseguire con concretezza le riforme e gli

investimenti strategici. Questo risultato rafforza la posizione

dell’Italia in Europa e dimostra come l’Italia sappia tradurre le

ambizioni in risultati concreti, garantendo il pieno utilizzo

delle risorse europee a beneficio dei cittadini e dell’economia”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’approvazione definitiva della revisione del PNRR italiano,

predisposta in linea con gli indirizzi della Commissione contenuti nella Comunicazione del 4 giugno scorso.

“Nei prossimi giorni – ha Meloni – ci aspettiamo dalla Commissione europea il via libera al pagamento dell’ottava rata, pari a 12,8 miliardi, che porterà a oltre 153 miliardi le risorse

complessivamente ricevute dall’Italia. Contiamo, inoltre, di

presentare entro fine anno la richiesta di pagamento della nona e

penultima rata del Piano”.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-

