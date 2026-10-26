Meloni si congratula con Salvini per la riconferma alla guida della Lega: “Continuiamo a lavorare insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni a Matteo Salvini per la riconferma alla guida della Lega. A lui e a tutta la comunità del partito i miei auguri di buon lavoro. Continuiamo a lavorare insieme, con responsabilità e determinazione, nell’interesse dell’Italia”. Lo scrive sul suo profilo X la premier Giorgia Meloni.
“Grazie Giorgia Meloni! Obiettivo continuare a vincere e ben governare insieme, con una Lega sempre più forte al tuo fianco”. Così, sul suo profilo X, il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo alle congratulazioni rivoltegli dalla premier.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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