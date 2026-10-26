Meloni si congratula con Salvini per la riconferma alla guida della Lega: “Continuiamo a lavorare insieme”

IPA85569784 - Roma, Italia - 11 giugno 2026: Giorgia Meloni e Matteo Salvini Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene nell’Aula della Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo in programma il 18 e 19 giugno. L’informativa, prevista alle ore 9:00, precede il confronto parlamentare sui principali temi all’ordine del giorno del vertice europeo.

ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni a Matteo Salvini per la riconferma alla guida della Lega. A lui e a tutta la comunità del partito i miei auguri di buon lavoro. Continuiamo a lavorare insieme, con responsabilità e determinazione, nell’interesse dell’Italia”. Lo scrive sul suo profilo X la premier Giorgia Meloni.

“Grazie Giorgia Meloni! Obiettivo continuare a vincere e ben governare insieme, con una Lega sempre più forte al tuo fianco”. Così, sul suo profilo X, il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo alle congratulazioni rivoltegli dalla premier.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE