Meloni “Rivendico le scelte fatte”

"Io sono convinta delle scelte che ho fatto perchè penso che fosse più sensato aiutare chi ha il salario basso, chi non aveva un posto di lavoro, chi non riesce a fare la spesa piuttosto che usare le risorse per consentire di pagare la benzina meno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica "Gli appunti di Giorgia" su Facebook. mgg/gtr