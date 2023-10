Meloni “Ridare centralità al Mediterraneo”

TORINO (ITALPRESS) - "Le crisi sono anche un'occasione di mettersi in discussione, per aprire gli occhi. Questo governo lavora molto per restituire al Mediterraneo la sua centralità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Torino alla seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome. sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)